Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР

07.06.2017 13:45

Обвинительный приговор вынесен так называемому "министру внутренних дел" ДНР Алексею Дикому, сообщает korrespondent.net с ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Во вторник, 6 июня, коллегия судей Дзержинского городского суда Донецкой области вынесла обвинительный приговор бывшему заместителю начальника управления - начальнику отдела по борьбе с торговлей людьми управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУМВД Украины в Донецкой области Дикому А.А.", - говорится в сообщении.

Во время судебных слушаний установлено, что в мае-июне 2014 года Алексей Дикий, нарушив присягу сотрудника органов МВД Украины, совместно с представителями ДНР участвовал в захвате административного здания УБОП в Донецкой области, в городе Донецке.

"Оставшись на временно подконтрольной боевиками территории, милиционер-предатель непосредственно стал членом террористической организации ДНР. Так, в 2014 году бывший милиционер был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел "ДНР". А уже в начале 2015 года, после присвоения звания "Герой ДНР", Алексей Дикий занял должность так называемого "министра внутренних дел террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего украинского милиционера проводили следователи прокуратуры Донецкой области. Так как осужденный находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, его судили заочно.

Суд, поддержав позицию государственного обвинения - прокуратуры Донецкой области, признал Дикого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы.