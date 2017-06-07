В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара

07.06.2017 17:24

Три месяца назад в Мариуполе утвердили «Положение о порядке размещения внешней рекламы на территории города», согласно которому владельцы бигбордов обязаны привести свои конструкции в надлежащий вид. Однако, как пишет мариупольская активистка и блогер Елена Уланова на своей странице в Фейсбуке, собственники одного из бигбордов решили, что их данные правила не касаются:

«Нас это не касается - очевидно пожали плечами собственники бигборда на пересечении бульвара Шевченко и проспекта Строителей. Опора покрашена, плоскость заклеена, какие еще претензии? А то, что постамент занимает практически весь тротуар, ведущий к пешеходному переходу - единственному в этой части дороги, так об удобствах горожан в Положении ничего не сказано. Как говорится, не удобно - не ходите».