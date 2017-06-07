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Архив - Донецкая область

В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину

07.06.2017 13:05
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В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину

В Мариуполе ремонтируют трамваи оригинальным образом — наносят шпаклевку прямо на ржавчину. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке активист и блогер Елена Уланова.
“В мариупольском трамвайно-троллейбусном управлении успешно продолжают пользоваться накопленным годами ранее опытом реставрации трамваев в стиле "нанесение шпаклевки прямо на ржавчину", благодаря которому местные народные умельцы-ремонтники еще не скоро останутся без работы, поскольку шпаклевка начинает отваливаться через год.
PS Грунтовка? Какая грунтовка? Не, не слышали”.



Теги: Донбасс, Мариуполь, трамвай, ржавчина
 
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