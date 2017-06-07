Последние новости раздела
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину
07.06.2017 13:05
В Мариуполе ремонтируют трамваи оригинальным образом — наносят шпаклевку прямо на ржавчину. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке активист и блогер Елена Уланова.
“В мариупольском трамвайно-троллейбусном управлении успешно продолжают пользоваться накопленным годами ранее опытом реставрации трамваев в стиле "нанесение шпаклевки прямо на ржавчину", благодаря которому местные народные умельцы-ремонтники еще не скоро останутся без работы, поскольку шпаклевка начинает отваливаться через год.
PS Грунтовка? Какая грунтовка? Не, не слышали”.
Теги: Донбасс, Мариуполь, трамвай, ржавчина
Читайте также:
- Жара не вносит коррективы в работу транспорта в Мариуполе
- Как Донбасс встретил Новый год
- Фотособытия недели (24-30 октября). Как защищали здания, природу и евреев
- Боевики расстреляли машину с мирными жителями, которые ехали из Мариуполя в Донецк
- Отправляемся в поход за трофеями - со "львом" Римасом и "тигром" Рамунасом
- В Мариуполе подросток вышел из трамвая и попал под колеса авто
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- Безвиз: еще одна страна готовит для Украины сюрприз20:18
- ЧП в Лондоне: с Трафальгарской площади эвакуируют людей 20:05
- Раненного Осмаева выписали из больницы. ВИДЕО19:48
- Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос19:30
- Рада вопреки советам ЕС продлила пошлины на экспорт металлолома19:18
- Отомстил: чем закончилась история с брошенным младенцем в Одессе19:05
- На дороги Украины вернут гаишников18:55
- Ради НАТО балканская страна готова переименоваться18:45
- У Рівному на території військової частини виникла пожежа18:30
- Конфликт с Катаром: что ждет арабский мир18:15
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»