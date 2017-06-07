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Архив - Донецкая область

Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР»

07.06.2017 14:45
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Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР»

Образовательные учреждения «ДНР» полностью завершили процесс перехода с украинского на русский язык обучения. Об этом заявил главарь «ДНР» Александр Захарченко.

«За три учебных года в общеобразовательных организациях Донецкой народной республики поэтапно прошел переход на русский язык обучения», - сказал Александр Захарченко.

По его словам, процесс начался в 2014 году. Тогда на русском обучалось 50 процентов учащихся, в 2015 – 88 процентов. В настоящее же время эта цифра достигла ста процентов.
Напомним, что согласно «конституции» фейковой «республики» в «ДНР» два «государственных» языка — русский и украинский.

Источник 62.ua



Теги: Донбасс, русский язык, ДНР, школы, Захарченко
 
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