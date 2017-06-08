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Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
08.06.2017 20:42
Прямо сейчас боевики ведут обстрел посёлка Сартана в Кальмиусском районе Мариуполя.
Как сообщили 0629 местные жители, снаряды попали в район кладбища, перебит газопровод. Один из снарядов попал в зернохранилищё.
Сами жители прячутся в подвалах.
На место выехали спасатели, задействованы все оперативные службы города.
Пресс-офицер сектора "Мариуполь" подтвердил информацию об обстреле и о повреждении зернотока.
По предварительной информации погибших и раненых нет.
В пресс-службе полиции 0629 сообщили, что на место выехал глава полиции Мариуполя Николай Побойный. Пока другой информации в полиции нет.
Источник: www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, обстрел, подвал, боевики
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