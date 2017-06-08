Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах

08.06.2017 20:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах

Прямо сейчас боевики ведут обстрел посёлка Сартана в Кальмиусском районе Мариуполя.

Как сообщили 0629 местные жители, снаряды попали в район кладбища, перебит газопровод. Один из снарядов попал в зернохранилищё. 

Сами жители прячутся в подвалах.

На место выехали спасатели, задействованы все оперативные службы города.

Пресс-офицер сектора "Мариуполь" подтвердил информацию об обстреле и о повреждении зернотока. 

По предварительной информации погибших и раненых нет.

В пресс-службе полиции 0629 сообщили, что на место выехал глава полиции Мариуполя Николай Побойный. Пока другой информации в полиции нет.

 

Источник: www.0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, обстрел, подвал, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх