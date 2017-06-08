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Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта
Сотни жителей оккупированных территорий Донбасса устремились за линию разграничения оформлять биометрические паспорта, создав еще больше очередей на блокпостах и в пунктах пропуска, а также в паспортных столах и миграционных службах. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на источник.
"Я не понимаю тех, кто с весны 2014-го громче всех агитировал за "ДНР" и призывал стать гражданами этой "великой страны". Есть у меня несколько таких знакомых. Они громче всех кричали, что никакой Европы им не нужно, что Евросоюз закроет шахты и заводы. Сейчас они бегают, спрятав свои "паспорта ДНР" куда подальше, и ищут, как бы сделать биометрический паспорт подешевле. Они их, конечно, сделают, но нескоро - говорят, в Мариуполе очередь уже на пару месяцев растянулась", - рассказал житель Донецка Александр.
По словам жителей оккупированных территорий, к обычной оплате за паспорт прибавляется стоимость поездок в подконтрольные города, где оформляется документ,
"Это у нас удовольствие недешевое. Официальные платежи за оформление паспорта - около 800 грн. Поездка туда-обратно на автобусах - почти 300 грн, если на машине перевозчика - 800-1000 грн. Накладно, да, а если еще два-три паспорта делается на семью - то вообще выходит очень "кусаче", - рассказала дончанка Юлия Синцова.
Отмечается, что дончане стараются получить новые документы всеми правдами и неправдами.
"Те, у кого есть силы и деньги, ездят и сдают документы, выстаивая в очередях с шести утра. Другие готовы заплатить немалую сумму многочисленным посредникам, которые предлагают сделать биометрику буквально за день. Интернет пестрит объявлениями с подобными предложениями", - сказано в материале.
Местные жители утверждают, что если до официального объявления о безвизе за такую помощь посредники просили около 2000 гривен, то сейчас цена серьезно подскочила.
"Мы с подругой недавно решили оформить себе биометрический загранпаспорт. Сразу же возникла масса вопросов: куда обращаться, какие приемные дни есть, как занять очередь... Знакомые подсказали посредника. Цена вопроса - 3200 грн без очередей за один документ. Дополнительно нужно было еще оплатить проезд 1000 гривен и официальные платежи. В итоге только подать документы нам стоило почти 5 тыс. грн", - поделилась жительница Макеевки Алина.
По словам собеседницы, подать все документы на новенький паспорт им удалось всего за один день.
При этом оформление документов для жителей неподконтрольных территорий уже давно стало хорошо налаженным и обкатанным за три года войны бизнесом.
"Свидетельства о рождении и смерти, паспорта и пенсионные удостоверения - все это можно легко получить, были бы деньги", - пишут авторы статьи.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Европа, ДНР, ЛНР, биометрический паспорт
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