Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе

08.06.2017 20:30

На данный момент у Вооруженных сил Украины есть все необходимое для масштабного наступления на террористов "ДНР" и "ЛНР", которые испытывают острые кадровые проблемы.

Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" журналист, военный эксперт Юрий Бутусов.

"У командования российских армейских корпусов колоссальные проблемы. И прежде всего, это нехватка живой силы. У противника проблемы с боевой подготовкой и боевым духом. У них просто нет людей, чтобы удерживать линию фронта. Боеспособность врага мизерная", - подчеркнул он.

По словам Бутусова последние бои под Жолобком четко демонстрируют, что силы российских наемников ограничены.

"Но чтобы мы могли освободить свои территории, нужно политическое и военное решение. То есть отбивать у противника свои земли в куда большем масштабе мы можем уже сейчас. Для этого есть и силы, и средства. А боеспособность противника реально низкая. Все в наших руках", – резюмировал журналист.

Источник: http://from-ua.com