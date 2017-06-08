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Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе
На данный момент у Вооруженных сил Украины есть все необходимое для масштабного наступления на террористов "ДНР" и "ЛНР", которые испытывают острые кадровые проблемы.
Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" журналист, военный эксперт Юрий Бутусов.
"У командования российских армейских корпусов колоссальные проблемы. И прежде всего, это нехватка живой силы. У противника проблемы с боевой подготовкой и боевым духом. У них просто нет людей, чтобы удерживать линию фронта. Боеспособность врага мизерная", - подчеркнул он.
По словам Бутусова последние бои под Жолобком четко демонстрируют, что силы российских наемников ограничены.
"Но чтобы мы могли освободить свои территории, нужно политическое и военное решение. То есть отбивать у противника свои земли в куда большем масштабе мы можем уже сейчас. Для этого есть и силы, и средства. А боеспособность противника реально низкая. Все в наших руках", – резюмировал журналист.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, наступление
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