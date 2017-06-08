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Архив - Донецкая область

Половина Донецкой области может остаться без воды

08.06.2017 11:45
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Половина Донецкой области может остаться без воды

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода остановилась из-за утреннего обстрела, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter. Эту же информацию подтверждают в Компании «Вода Донбасса», передает informator.media.
«В 7:30 в результате обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Проводится эвакуация персонала», – сообщили в министрестве.
В Компании «Вода Донбасса» отметили, что прекращена подача воды из канала «Северский Донец-Донбасс» на пять фильтровальных станций: Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольские № 1 и №2  и Донецкую.
В Компании отметили, что на Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища.
А на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции   полностью прекращена подача воды, так как эти объекты не имеют резервного источника водоснабжения.



Теги: Донбасс, вода, насосная станция
 
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