Половина Донецкой области может остаться без воды

08.06.2017 11:45

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода остановилась из-за утреннего обстрела, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter. Эту же информацию подтверждают в Компании «Вода Донбасса», передает informator.media.

«В 7:30 в результате обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Проводится эвакуация персонала», – сообщили в министрестве.

В Компании «Вода Донбасса» отметили, что прекращена подача воды из канала «Северский Донец-Донбасс» на пять фильтровальных станций: Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольские № 1 и №2 и Донецкую.

В Компании отметили, что на Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища.

А на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции полностью прекращена подача воды, так как эти объекты не имеют резервного источника водоснабжения.