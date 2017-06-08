СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА

08.06.2017 17:12

Данные в управления статистики приходят несколько позже, поэтому сейчас стали известны только за январь-март нынешнего года.



Самая высокая зарплата, как и всегда в последние годы, в Покровске – без трех гривень восемь тысяч. Неплохо получали и жители Краматорска – 6 771 грн.



За нами в рейтинге идет Доброполье, где, в среднем, работающим платили по 6 630 гривень. Дружковчане получали по 5 515 грн., жители Славянска – 5 287 грн, Бахмута – 5 275 грн.



И даже в Константиновке, где всегда платили меньше, чем в других городах, теперь средняя зарплата 5 131 грн. Понятно, что кому-то платили 10 000 грн, кому-то и две тысячи.



Но так было всегда, а зарплата в сравнении с прошлым годом, выросла где-то на 25 процентов.

Источник: http://zi.dn.ua