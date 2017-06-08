Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке исчезла мобильная связь

08.06.2017 07:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке исчезла мобильная связь

Жители в ужасе и боятся остаться без связи с "большой землей" 

Жители Донецка сообщают о том, что в оккупированном городе пропала мобильная связь украинского оператора.
"Я ждала смс-ку от банка, чтобы провести платеж – но так и не дождалась. Думала, проблемы с банком. Но когда я не смогла дозвониться родителям – стало понятно, что проблема с телефонной связью, – рассказал дончанка Светлана. – На телефоне показывается полная сеть, но соединения с абонентом нет или автомат говорит "Напрямок перевантажено".

Дончане в шоке – связь украинского мобильного оператора была единственной, которая связывала их с внешним миром. Местный телеком-оператор "Феникс", который работает на мощностях, украденных у другого мобильного оператора, соединяет только жителей оккупированных территорий друг с другом и иногда – с абонентами в России.
"С "Фениксом" тоже проблемы в последнее время, – говорит житель Макеевки Руслан. – Звонки не проходят, смс-ки тоже могуг идти сутками".

Жители сообщают, что связи нет во всех районах Донецка. Никаких объяснений оккупационные ведомства не предоставляют.

"Когда отключали раньше связь, значит, жди усиления обстрелов. Но так было в Киевском районе, в Кировском. Но чтобы по всему городу – такого еще не было", – уверяет житель Донецка Андрей. Также сообщается, что не работают и городские телефоны.

По словам дончан, они опасаются остаться без связи с "большой землей". "У мамы банковская карта привязана к украинскому номеру, брат живет в Мариуполе, да и многие друзья из-за войны разъехались по разным городам, – делится дончанка Лариса. – Конечно, есть интернет, но позвонить срочно будет невозможно. В прошлом году мы неделю отдыхали в Седово, где украинской связи давно вообще нет, было странное ощущение – как будто отрезан от внешнего мира".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, мобильная связь, ДНР, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх