В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС

08.06.2017 11:40

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начинает восстанавливаться связь МТС, пропавшая ранее. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет DonPress.

Преимущественно о возобновлении возможности звонить и получать звонки пишут жители временно оккупированных городов Донецкой области. Кое-где связь есть также на Луганщине.

В частности, в Донецкой области о наличии связи МТС написали жители Горловки. «#Горловка связь уже есть, по крайней мере у меня появилась», — отметил один из пользователей.

В самом Донецке связь есть в нескольких районах, включая Ленинский, Калининский. «Донецк 05.08 Мтс вернулся!!!» — пишут дончане.

В то же время на Луганщине пока наблюдаются перебои. «Связи вообще нет мертво в Краснодонском районе, Луганске, крестик на дисплее.Передислокация.Давно такого не было», — пишут местные жители.