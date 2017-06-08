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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС

08.06.2017 11:40
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В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начинает восстанавливаться связь МТС, пропавшая ранее. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет DonPress.
Преимущественно о возобновлении возможности звонить и получать звонки пишут жители временно оккупированных городов Донецкой области. Кое-где связь есть также на Луганщине.
В частности, в Донецкой области о наличии связи МТС написали жители Горловки. «#Горловка связь уже есть, по крайней мере у меня появилась», — отметил один из пользователей.
В самом Донецке связь есть в нескольких районах, включая Ленинский, Калининский. «Донецк 05.08 Мтс вернулся!!!» — пишут дончане.
В то же время на Луганщине пока наблюдаются перебои. «Связи вообще нет мертво в Краснодонском районе, Луганске, крестик на дисплее.Передислокация.Давно такого не было», — пишут местные жители.



Теги: Донбасс, МТС, повреждения, ОРДЛО
 
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