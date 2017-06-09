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АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ
Если в ближайшее время фильтровальная станция снова не начнет работать, то Авдеевка может остаться без воды. Запасов воды для города осталось на несколько дней. Такое сообщение сделала пресс-служба Министерствао по вопросам оккупированных территорий.
Сейчас в город доставили около тысячи бутылей воды. Ее будут выдавать местным жителям возле стадиона с 10.00 до 15.00.
Напомним, что недавно на Донецкой фильтровальной станции произошла авария. Украинские ремонтники пока не могут начать ее восстановление, так как необходимо дождаться согласования с представителями так называемой «ДНР».
Спасатели готовы провести обследование и разминирование территории, чтобы можно было безопасно пройти к фильтровальной станции, но не могут начать работы, так как боевики в любой момент могут начать обстрел.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, гуманитарная катастрофа
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