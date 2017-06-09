«ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена

09.06.2017 11:12

Обнищание жителей так называемой «ДНР» прогресирует

Об этом сообщил нардеп и лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Так, и.о. главы администрации Докучаевска Качанов А.Ю. распорядился выдавать малообеспеченным слоям населения «ваучеры» номиналом 3 000 руб., которые можно впоследствии отоваривать в сетях магазинов «Элит» ТПК «ДОРС Элит плюс». Владельцем этих магазинов является Ахунзянов А.В., бывший депутат Докучаевского горсовета.

Кроме того, стало известно, что в Донецке из-за отсутствия финансирования запланировано сокращение около 600 работников структурного подразделения «Донецкгортеплосеть» «ГП «Донбасстеплоэнерго» с 10 июня ожидается волна сокращений.

Как сообщалось ранее, несмотря на заявления сторонников так называемых «ДНР» и «ЛНР» о том, что безвиз им не нужен, — на деле все оказалось иначе. Сотни жителей оккупированных территорий устремились за линию разграничения «делать биометрику», создав еще больше очередей на блокпостах и в пунктах пропуска, а также в паспортных столах и миграционных службах. Дончане стараются получить новые документы всеми правдами и неправдами.

Источник: Politeka.