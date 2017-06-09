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«Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
Реакция жителей «ДНР» на так называемую «национализацию» предприятий Донбасса может оказаться вовсе не такой, как ожидали власти
Об этом сообщил нардеп и лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Дело в том, что в результате «национализации» основные угольные предприятия на временно оккупированной территории Донбасса фактически прекратили работу. Также фиксируются задержки заработной платы на работающих предприятиях и выплаты пенсий.
В связи с этим среди населения «ДНР» растут протестные настроения.
«С учетом потери рынка сбыта (подконтрольная Украине территория), решение данной проблемы в ближайшей перспективе не представляется возможным. В связи с этим в среде шахтеров, находящихся в неоплачиваемых отпусках, все более активно обсуждается вопрос организации массовых акций протеста в защиту своих прав (Донецк, Макеевка, Енакиево, Горловка)», — говорится в сообщении.
Источник: Politeka.
Теги: Донбасс, ДНР, национализация
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