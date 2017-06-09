Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)

09.06.2017 20:38

Преступник пытался спрятаться от правоохранителей в диване.



Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.



Мужчина «специализировался» на ювелирных изделиях, которые срывал с прохожих женщин. Сыщики установили место проживания злоумышленника, однако сначала в квартире его не нашли. Оперативная смекалка помогла отыскать его в мягкой мебели. В отсеке для белья согнувшись «калачиком», он пытался переждать визит правоохранителей. Но полицейские отыскали грабителя и привлекли к ответственности.

Криминальная биография жителя Мариуполя насчитывает несколько судимостей за имущественные виды преступлений. Последний раз опытный грабитель освободился из мест лишения свободы в феврале этого года и почти сразу «подсел на иглу». Наркотики нуждались в деньгах, которых у него не было. Поэтому мужчина стал промышлять тем, что срывал драгоценности с женщин.





Сейчас ему избирается мера пресечения в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Сотрудники уголовного розыска устанавливают места сбыта похищенного и количество его жертв. Пока установлена ​​его причастность к 4 таким правонарушениям.

Источник: https://www.0629.com.ua