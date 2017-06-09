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Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО
Ряд организаций под видом гуманитарной помощи завозит в Украину многочисленные коммерческие грузы, не платя при этом налоги и прикрываясь фиктивными благотворительными фондами. Об этом говорится в сюжете Слідства.Інфо, передает УП.
В то время, когда известные волонтеры выбивают необходимый статус, сотни сомнительных организаций получают от Министерства социальной политики зеленый свет и завозят тысячи тонн грузов без какого-либо налогообложения.
Из опубликованных на сайте Министерства соцполитики данных, активисты составили базу получателей гуманитарной помощи. Внимание журналистов привлек "Львовский женский совет".
На бумаге эта организация ввезла 7 гуманитарных грузов за пять неполных лет. Это почти 160 тонн или 8 фур одежды и обуви. Документы на согласование последнего груза организация подала в начале этого года. Адресатами являются четыре благотворительных фонда и ряд физических лиц.
В частной квартире дома во Львове "прописан" Христианский общественный центр "Милосердие", который должен получить от "Львовской женского совета" 6 тонн гуманитарной помощи.
"Основательница фонда на месте, а вот сам фонд, похоже, существует только на бумаге. Свою подпись в документах руководитель организации Татьяна Иванова не узнает", - говорится в сюжете.
Впоследствии женщина призналась, что согласилась стать основательницей и директором фонда по просьбе одноклассника, и просто подписывает необходимые ему документы.
Кроме центра "Милосердие", гуманитарную помощь от "Львовского женского совета", согласно информации "Слідства.Інфо", должны были получить почти полторы сотни социально незащищенных лиц. Съемочная группа наведалась по нескольким адресам. Ни один из них не подавал заявок.
Основательницей "Львовского женского совета" является 25-летняя Дзвенимира Довгалюк. Однако это далеко не единственная организация, которая оформлена на нее - отмечают журналисты.
"Как основательница, она фигурирует еще в двух благотворительных фондах, которые также получают гуманитарную помощь из-за рубежа. Три организации Дзвенимиры Довгалюк за последние 3 года получили почти 320 тонн гуманитарной помощи. Адресант гуманитарки - польский донор. Однако никаких подробностей соглашений директор не помнит", - говорится в сюжете.
Чтобы пообщаться с основателями "Фонда Лемберг", который, якобы, тонами передает помощь "Львовскому женскому совету", съемочная группа вместе с волонтером Ростиславом Макухом отправилась в польский город Люблин.
Офис так называемого благотворительного фонда нашли в историческом центре города. Домоправитель уверяет, руководитель организации давно не появлялся, но на его имя до сих пор приходят письма.
"Им также интересуется местная полиция и прокуратура, приходили ко мне, спрашивали. На его имя приходит куча корреспонденции, но я его уже 3 года не видел", - рассказывает домоправитель.
Сокоординатор волонтерского центра на Фроловской 9/11 Оксана Сухорукова объясняет, что статус гуманитарного груза гарантирует организации полный "ол-инклюзив" на таможне.
"Гуманитарный груз - не уплачивается при растаможивании 20% НДС. Не уплачивается пошлина. Не уплачиваются деньги за растаможку, за услуги брокеров, там упрощенная процедура растаможивания. Упрощенная процедура на регистрацию этих складов для временного таможенного контроля", - рассказала она.
По данным журналистов, ежегодно в Украину завозят тысячи тонн гуманитарных грузов из-за рубежа. Как правило, это одежда, мебель, техника. Однако, под видом помощи, к примеру одесский фонд получил из Китая сковородки-гриль, звонки для вызова официанта и пробки для бутылок.
Еврейская община - деликатесы из Израиля в ассортименте салями, пастрома, маринованный язык, швейцарский стейк. Киево-Печерской Лавре помогли тракторами и комбайнами на общую сумму полмиллиона евро.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, благотворительность, гуманитарная помощь, конвой
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