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Архив - Донецкая область

Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток

09.06.2017 10:30
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Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток

В ходе обстрела в селе Каменка Ясиноватского района ребенок 2002 года рождения получил минно-взрывную травму. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«Артобстрел начался около 21.10. При взрыве снаряда ребенок находился на улице возле дома, и его ранило осколками.У мальчика - осколочные ранения обеих ног и грудной клетки. Пострадавшего направлено в госпиталь в Покровск», - говорится в сообщении.

По данному факту Дружковским отделением полиции, к территории обслуживания кого входит село Каменка, открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Ранее группа "ИС" сообщала, что боевики обстреляли позиции пограничников в Сартане - трое бойцов контужены. 

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Донбасс, обстрел, Ясиноватский район, террористы
 
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