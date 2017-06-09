В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником

09.06.2017 14:55

Пшеницу и подсолнух грузовиками вывозят в Россию через неподконтрольные приграничные районы Донецкой области. Об этом говорится в очередном отчете СММ ОБСЕ.

"Миссия осуществляла мониторинг в приграничном районе, который не контролируется правительством. В пункте пропуска вблизи г. Новоазовск (101 км к юго-востоку от Донецка) за 15 минут наблюдения члены патруля СММ видели 24 грузовика с прицепами, наполненными пшеницей и семенами подсолнуха, в очереди на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Один из водителей рассказал наблюдателям, что им приходится ожидать около 24 часов, чтобы пересечь границу.

Ранее группа "ИС" сообщала, что представитель страны-оккупанта не может быть «независимым наблюдателем» в составе миссии ОБСЕ.