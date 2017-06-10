Через пункт пропуска в районе Новоазовска, боевики вывозят в Россию пшеницу и подсолнух

10.06.2017 09:12

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ, боевики "ДНР" вывозят грузовиками пшеницу и подсолнух на территорию России.

"Миссия осуществляла мониторинг в приграничном районе, который не контролируется правительством. В пункте пропуска вблизи г. Новоазовск (101 км к юго-востоку от Донецка) за 15 минут наблюдения члены патруля СММ видели 24 грузовика с прицепами, наполненными пшеницей и семенами подсолнуха, в очереди на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Один из водителей рассказал наблюдателям, что им приходится ожидать около 24 часов, чтобы пересечь границу.

Источник: mariupol.tv