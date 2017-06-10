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Дороги между Мариуполем и курортными поселками будут патрулировать дополнительные экипажи полиции и нацгвардейцев
Полиция Донетчины усилила безопасность в курортных районах - на Азовском побережье и в Славянском районе на дежурство по охране общественного порядка заступили дополнительные наряды полиции.
На улицы прифронтового региона вышли более 330 нарядов, из них только в Мариуполе - 114. Безопасность жителей и гостей Донетчины в круглосуточном режиме будут обеспечивать 246 пеших нарядов, 24 группы быстрого реагирования, 17 мобильных экипажей, сообщили в полиции.
Кроме того, в Мариуполе, Краматорске, Славянске заступили на службу 44 наряда патрульной полиции. Дополнительно задействовано около 100 военнослужащих Нацгвардии.
Также усилена работа на блокпостах региона.
По приказу заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, кроме постоянных требований по противодействию обращения нелегального оружия и задержания террористов и разыскиваемых преступников, особое внимание правоохранители будут уделять безопасности на дорогах, противодействию детского травматизма.
Кроме того, с сегодняшнего дня усилены наряды полиции на юге, в приморской зоне, которые будут нести службу в течение всего летнего периода. Дополнительные экипажи в составе сотрудников отдела безопасности дорожного движения, патрульной полиции и Нацгвардии будут патрулировать междугородные дороги и улицы Юрьевки, Урзуфа и Мелекино.
Источник: mariupolnews.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, курорт
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