На территории Донецкой области введены временные ограничения

10.06.2017 15:10

В Донецкой области в связи с ростом угроз безопасности введены временные ограничения на территории региона, которые будут действовать до распоряжения Антитеррористического центра. Об этом сообщается на сайте Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Осознавая рост угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированный сознательными действиями террористов,.. в соответствии с законом Украины «О борьбе с терроризмом» введены меры безопасности, а именно временные ограничения на территории области», - говорится в сообщении.

Среди перечисленных ограничений: запрет перемещения зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в район и в районе проведения АТО; ограничение движения транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят вне пределов установленных пунктов пропуска, кроме специализированной сельскохозяйственной техники, которая проводит полевые работы; ограничение перемещения лиц без документов, удостоверяющих личность, с 22:00 до 05:00.

Также запрещено пребывание в лесных массивах и лесополосах, около водоемов (рек, прудов) в районах расположения уязвимых в террористическом отношении объектов, магистральных газопроводов, химических предприятий, ТЭС, плотин (кроме сотрудников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию); запрещено проведение туристических экскурсий и походов, рыболовства гражданами Украины и другими лицами вне установленных в соответствии с законодательством таких местах; запрещено использование радиостанций в транспортных средствах, кроме установленных на транспорте специального назначения (или зарегистрированных в установленном порядке); запрещено проведение фото-, кино- и видео съемок, а также видео, кино- и фотосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военной техники, местности расположения воинских подразделений ВСУ, НГУ, ГПСУ, МВД, СБУ, которые включены в силы и средства АТО и объектов.

Отмечается, что указанные ограничения касаются всех граждан Украины, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных к силам и средствам АТО.

Источник: 06267.com.ua