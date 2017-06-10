- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- Боевики обстрелом повторно обесточили водостанцию после ремонта13:10
- На Донетчине создали уникальную систему региональной безопасности12:36
- Восстановлено водоснабжение около 1 млн жителей Донбасса12:10
- У КОСТЯНТИНІВЦІ ЗАТРИМАЛИ КЕРІВНИКА МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ, ЯКИЙ “ДОПОМАГАВ” В ОФОРМЛЕННІ ПАСПОРТІВ ЗА 500 ГРИВЕНЬ11:50
НАЦКОМІСІЯ СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ДЛЯ ДОНЕЧЧИНИ
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на водопостачання та водовідведення для абонентів “КП “Компанія “Вода Донбасу”.
Відповідну інформацію було опубліковано в матеріалах засідань НКРЕКП від 6 червня 2017 року.
Зокрема, йдеться про затвердження таких тарифів з водопостачання на водовідведення:
На централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,21 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 10,99 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
На централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,11 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 9,36 грн за 1 куб. м (без ПДВ)
– Планові тарифи з центрального водопостачання зросли на 34,35% споживачам, які є суб’єктами господарювання, тобто підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства, які купують воду у ліцензіата (Компанії “Вода Донбасу” – ред.) і на 27,38% для споживачів, яким надається послуга з водопостачання, – йдеться в обґрунтуванні до проекту рішення.
У свою чергу, вартість водовідведення для підприємств та звичайних абонентів відповідно зросте на 30,18% та 37,74%.
Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні Уряду – газеті «Урядовий кур’єр».
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, вода, тариф, комиссия
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- "Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией 21:30
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Крымский журналист показал цены на продукты в симферопольском супермаркете20:30
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше