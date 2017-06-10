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Архив - Донецкая область

Определен список самых загрязненных городов Украины

10.06.2017 12:13
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Определен список самых загрязненных городов Украины

В Министерстве экологии и природных ресурсов назвали больше 10 городов с высоким уровнем загрязненности - Днепр, Каменское, Одесса, Славянск, Краматорск, Херсон, Лисичанск, Николаев, Луцк, Кривой Рог, Мариуполь, Киев, Рубежное, Запорожье и Ужгород.

По мнению специалистов, высокий уровень загрязненности вызван повышенным содержанием в воздухе формальдегида, фенола, фтористого водорода и аммиака.

По итогам прошлого года самыми загрязненными областями признаны Днепропетровская, Донецкая и Луганская.

Уже в третий раз рейтинг украинских городов по комфортности жизни, качеством сфер и услуг возглавила Винница.



Теги: Донбасс, Славянск, список, экология
 
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