Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО

10.06.2017 20:28

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что быстрые перемены в менталитете жителей Донбасса невозможны. Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

«На востоке Украины наименьшее количество тех людей, которые поддерживают курс евроатлантической интеграции Украины, и сказать, что кардинально что-то изменилось, нельзя. Если кто-то думает, что психотип человека, его предпочтения за один день изменятся, нет, не изменятся», — сказал Жебривский.

«Нужно достаточно много времени для того, чтобы изменить ориентиры людей», — добавил он.