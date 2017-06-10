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Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР
10.06.2017 21:50
В рядах военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, призванных из числа местных жителей, возросло количество случаев уклонения от участия в боевых действиях.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.
«Военнослужащие симулируют заболевания и оформляют стационарное лечение в медицинских учреждениях по месту жительства», – говорится в сообщении.
Российское оккупационное командование организовало работу мобильных групп медицинских работников из числа кадровых военных ВС РФ, чтобы вернуть таких лиц на передовую.
«Выявленных симулянтов в сопровождении комендантского подразделения направляют на передовые позиции», – резюмировали в ГУР.
Источник: ghall.com.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, наемники
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