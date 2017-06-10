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У КРАМАТОРСЬКУ НАМАГАЛИСЯ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
У Краматорську пройшла акція «Грані», що покликана привернути увагу до проблеми торгівлі людьми. Її ініціювала Міжнародна організація з міграції.
На головній площі Краматорська розташували три великі куби, що розкривають перехожим історії постраждалих від торгівлі людьми. Також на них розміщено телефони гарячих ліній та координати служб, що допоможуть людині, яка опинилася у скрутному становищі. Серед учасників акції були також і діти. Їм роздали пам’ятки, аби малеча знала про небезпеку та могла захистити свої права.
У Краматорську Інсталяція «Грані» пробуде три тижні, а потім вирушить до Запоріжжя.
– Ми працюємо по всій Україні. З 2000 року наша організація надала допомогу 13 тисячам українців, що постраждали від торгівлі людьми. Якщо раніше це були переважно молоді жінки, що страждали від сексуального насильства, то зараз ми дуже багато працюємо з чоловіками, які постраждали від трудової експлуатації,- розповіла журналісту до «До ТеБе» координатор Програми протидії торгівлі людьми Представництва МОМ в Україні Катерина Арданьян.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, акция, торговля людьми
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