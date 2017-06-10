В Дружковке скоро можно будет жить на островах

10.06.2017 17:50

Река Кривой Торец в районе парка, ранее носившего название Ленинская Искра, совсем скоро может превратиться в тихую заводь, а то и в ручей. От сквера у метизного завода в обновленный и заметно похорошевший парк уже сейчас можно запросто пройти по воде аки по суху.

Ранее в этом месте, по воспоминаниям старожилов, часто проезжали катера, работала лодочная станция, привлекая сонм любителей водных прогулок.

За последние несколько лет здесь появились целые острова, которые облюбовали представители фауны, ранее бывшие в Дружковке редкими гостями, например, выдры.

Специалисты по-разному оценивают причину обмельчания реки и появление нерукотворных островов, практически соединяющих сегодня ее берега. Говорят о том, что Кривой Торец не чистили со времени распада Советского Союза, то есть почти тридцать лет. Ранее для этих целей использовали земснаряд, который, по уверению знающих людей, эффективно убирал донные отложения.

Но что бы не служило причиной нынешнего угасания некогда широкой и глубокой реки, её необходимо спасать как можно быстрее. В ином случае вполне вероятно, что острова на середине реки станут заселять не только братья наши меньшие, но и местные робинзоны.

Источник: 06267.com.ua