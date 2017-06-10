- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР21:50
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО20:28
- В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского19:50
- Военные на передовой в Приазовье получили солнечные батареи19:11
- В Дружковке скоро можно будет жить на островах17:50
- На территории Донецкой области введены временные ограничения15:10
- В Доброполье планируют закупить семь квартир для сирот, в Добропольском районе - две14:50
- В жилом доме Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд14:30
В Дружковке скоро можно будет жить на островах
Река Кривой Торец в районе парка, ранее носившего название Ленинская Искра, совсем скоро может превратиться в тихую заводь, а то и в ручей. От сквера у метизного завода в обновленный и заметно похорошевший парк уже сейчас можно запросто пройти по воде аки по суху.
Ранее в этом месте, по воспоминаниям старожилов, часто проезжали катера, работала лодочная станция, привлекая сонм любителей водных прогулок.
За последние несколько лет здесь появились целые острова, которые облюбовали представители фауны, ранее бывшие в Дружковке редкими гостями, например, выдры.
Специалисты по-разному оценивают причину обмельчания реки и появление нерукотворных островов, практически соединяющих сегодня ее берега. Говорят о том, что Кривой Торец не чистили со времени распада Советского Союза, то есть почти тридцать лет. Ранее для этих целей использовали земснаряд, который, по уверению знающих людей, эффективно убирал донные отложения.
Но что бы не служило причиной нынешнего угасания некогда широкой и глубокой реки, её необходимо спасать как можно быстрее. В ином случае вполне вероятно, что острова на середине реки станут заселять не только братья наши меньшие, но и местные робинзоны.
Источник: 06267.com.ua
Теги: Донбасс, Дружковка, остров, Кривой Торец
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР21:50
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты21:30
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО20:28
- В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского19:50
- Военные на передовой в Приазовье получили солнечные батареи19:11
- Вакарчук о дорогах на Луганщине: «Высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они тоже на машинах ехали»18:50
- Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг10:10
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- Умер первый исполнитель роли Бэтмена09:45
- На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция09:30
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Леонід Парфьонов: Тільки від суспільства залежить, коли лібералізм стане його частиною08:10
- В Крыму более полугода удерживают "ошибочно задержанного" гражданина Украины – адвокат07:50
- Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін07:30
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко