Главная / Новости / Донецкая область / В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского
Последние новости раздела
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР21:50
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО20:28
- В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского19:50
- Военные на передовой в Приазовье получили солнечные батареи19:11
- В Дружковке скоро можно будет жить на островах17:50
- На территории Донецкой области введены временные ограничения15:10
- В Доброполье планируют закупить семь квартир для сирот, в Добропольском районе - две14:50
- В жилом доме Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд14:30
В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского
10.06.2017 19:50
В помещении при храме Святого Пантелеймона в районе автовокзала будут проходить курсы по английскому языку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель проекта «Чарівна Майстерня» Юлия Острякова, передает MRPL.CITY.
«Мы считаем, что наиболее эффективно обучение проходит в малых группах, поэтому набираем ограниченное количество участников. Если вы давно хотели освоить язык, на котором говорит половина планеты – поторопитесь», - пишут организаторы.
Храм находится улице Успенская, 5. Записаться на курс можно по телефонам 0987031029 или 0987031014. Первое занятие состоится в следующую субботу, 17 июня.
Теги: Донбасс, Мариуполь, английский, храм
Читайте также:
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР21:50
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты21:30
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО20:28
- В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского19:50
- Военные на передовой в Приазовье получили солнечные батареи19:11
- Вакарчук о дорогах на Луганщине: «Высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они тоже на машинах ехали»18:50
- Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг10:10
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- Умер первый исполнитель роли Бэтмена09:45
- На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция09:30
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Леонід Парфьонов: Тільки від суспільства залежить, коли лібералізм стане його частиною08:10
- В Крыму более полугода удерживают "ошибочно задержанного" гражданина Украины – адвокат07:50
- Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін07:30
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко