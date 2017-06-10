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Архив - Донецкая область

В жилом доме Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд

10.06.2017 14:30
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В жилом доме Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд

В одном из жилых домов прифронтовой Красногоровки обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«По улице Шевченко в доме местных жителей был обнаружен танковый снаряд, который не разорвался», – сказано в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в результате обстрела прифронтовой Марьинки ранены двое мирных жителей.

Источник: dnews.dn.ua



Теги: Донбасс, дом, Красногоровка, снаряд
 
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