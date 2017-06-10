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Жебривский выделяет миллион гривен на исследование истории Донбасса
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о выделении миллиона гривен на мини-гранты по истории Донбасса. Об этом Жебривский написал на своей странице в Фейсбук.
«Миллион гривен выделяю на исследования древней истории Донбасса. Дал поручение в течение двух недель разработать Положение о конкурсе мини-грантов на создание ТВ-программ, написание исторических очерков и публицистических материалов.
Хочу преодолеть мифы, которые насаждались на этой земле в течение десятилетий (а то и веков!), О том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле. Нужно окунуться в древнюю историю этого края, и тогда величественные курганы, которыми покрыта эта земля, нам расскажут: когда поля Московии еще были покрыты зарослями, здесь уже развивалось скотоводство, ремесла, земледелие. Уверен знать свой край - одна из основных потребностей жителей Донецкой области.
Хочу максимально активизировать именно местных краеведов, хотя рамки конкурса сужать не станем: будут иметь желание исследователи из других областей Украины принять участие в конкурсе - пожалуйста. Нам бы работы были интересные, правдивые и основательные.
Для отбора создаем конкурсную комиссию, в состав которой обязательно войдут представители общественности. Оценим эффективность и востребованность конкурса. И при необходимости - повторим или увеличим финансирование», - написал Жебривский.
Источник: 62.ua
Теги: Донбасс, исследования, история, Жебривский
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