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Жители Славянска возмущены технологией установки тренажерных площадок
В Славянске стартовали работы по установке тренажерных площадок с антивандальным оборудованием. Однако, жители города не спешат радоваться.
На прошедшем аппаратном совещании руководитель микрорайона Лиманы Светлана Гусякова выразила свое недовольство относительно технологии установки площадок.
"В данный момент на микрорайонах устанавливают спортивные антивандальные тренажеры. Я хотела бы узнать, какая организация их устанавливает. Сейчас установлены фундаменты, но с нарушением всех технологий! Незримым глазом видно, что они завалены...Кто будет нести потом ответственность?"- возмутилась Светлана Гусякова.
По словам начальника отдела молодежи и спорта Славянского городского совета Александр Мищенко, установкой площадок занимается подрядчик, с которым был заключен соответствующий договор.
Нарушается технология установки или нет, смогут ответить только специалисты по техническому надзору - Управление капитального строительства Славянска.
На данный момент идет установка, так называемых, закладных. После того, как они отстоятся не менее трех недель, подрядчик приступит к установке самих тренажеров.
На вопрос, какие замечания следует учесть подрядчику, руководитель комитета ответила, что "люди некомпетентные".
Городской голова Славянска Вадим Лях поручил провести проверку на объектах.
Источник: 6262.com.ua
Теги: Донбасс, Славянск, тренажер, площадка
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