Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов

11.06.2017 15:52

Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов. Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 11-го июня около 7.00 час. НВФ ОРДО обстреляли из гранатометов и вывели из строя насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Пострадавших среди персонала станции нет. Последствия обстрела выясняются, но достоверно известно, что станция опять не работает", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинская сторона уверена, что этот обстрел является не иначе, как провокацией с целью дискредитации украинской власти и ВСУ.

Отмечается, что насосная станция Южно- Донбасского водовода, как и другие критические экологические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса, находится под особым вниманием руководства АТО по недопущения в местах их расположения любых нарушений режима прекращения огня, даже когда ВСУ вынуждены открыть ответный огонь.

"Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как со стороны НВФ ОРДО таких гарантий нет", - отметили в штабе АТО.

Как известно, насосная станция первого подъема Южн-Донбасского водопровода подает воду на Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч людей, а также на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, которые обслуживают около 400 тысяч людей на юге Донецкой области. Кроме того, благодаря работе станции, техническую воду получают крупные предприятия региона, такие как Авдеевский коксохимический завод и Кураховская ТЭС.

8 июня в результате боевых действий станция прекратила работу. 10 июня после проведения ремонтно-восстановительных работ она опять была запущена. При этом во время организации работ НВФ ОРДО постоянно чинили преграды, сообщили в штабе.

Характер повреждений насосной станции и объем будущих ремонтных работ теперь выясняются. Украинская сторона СЦКК обратилась к представителям миссии ОБСЕ относительно содействия в изучении этого вопроса.

Источник: ukrinform.ru