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Боевики обстрелом повторно обесточили водостанцию после ремонта
Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода в Донецкой области, электроснабжение которой было недавно восстановлено после обстрела боевиков, вновь обесточена в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Электроснабжение насосной станции, обесточенной 8 июня вследствие обстрела, было восстановлено в 12:00 10 июня, после чего проводились регламентные работы по подаче воды на фильтровальные станции и непосредственно потребителям.
Однако около 23:00 в результате возобновления боевых действий была повреждена трансформаторная подстанция, что привело к повторному прекращению электроснабжения насосной станции.
По состоянию на 07:00 11 июня вода около 388 тыс жителей Покровского, Селидовского, Волновахского, Добропольского и Марьинского районов подается почасово из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс кубометров.
"В настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует. При условии почасовой подачи воды возможность обеспечения населения водой может составлять 3-4 суток", - отметили в ГСЧС.
Сейчас решается вопрос восстановления электроснабжения насосной станции при условии безопасности работников.
Из-за повреждения подземного газопровода в результате боев без газа по-прежнему остаются жители Авдеевки. Проведение ремонтно-восстановительных работ также невозможно в связи с опасностью для работников.
В то же время в Сартане по состоянию на утро 11 июня ремонт поврежденного обстрелом газопровода завершен, восстановлено газоснабжение почти 20% потребителей. Завершить подключение газа в поселке планируется в течение сегодняшнего дня, сообщили в ГСЧС.
Источник: news.liga.net
Теги: Донбасс, водоснабжение, обстрел, боевики
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