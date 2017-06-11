Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон

11.06.2017 18:50

Сегодня, 11 июня, на специализированном пляже Мариуполя люди с инвалидностью открыли купальный сезон. В Приморском районе собралось более полусотни мариупольцев с ограниченными возможностями.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Пляж оборудован бетонной дорожкой спуска в воду, поручнями, раздевалкой, душевой кабиной, туалетом и лежаками под навесом.

Чтобы жители могли добраться до воды, для них организовали специальные троллейбусные маршруты с Левобережного и Кальмиусского районов. Троллейбусы будут ходить в течение всего летнего периода в воскресные дни.

Безопасность отдыха на воде для людей с инвалидностью будет обеспечивать городская аварийно-спасательная служба.

Напомним, первый в Украине специализированный пляж открыли в Мариуполе в 2012 году.

Источник: 0629.com.ua