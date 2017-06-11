Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон

11.06.2017 18:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон

Сегодня, 11 июня, на специализированном пляже Мариуполя люди с инвалидностью открыли купальный сезон. В Приморском районе собралось более полусотни мариупольцев с ограниченными возможностями.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Пляж оборудован бетонной дорожкой спуска в воду, поручнями, раздевалкой, душевой кабиной, туалетом и лежаками под навесом.

Чтобы жители могли добраться до воды, для них организовали специальные троллейбусные маршруты с Левобережного и Кальмиусского районов. Троллейбусы будут ходить в течение всего летнего периода в воскресные дни.

Безопасность отдыха на воде для людей с инвалидностью будет обеспечивать городская аварийно-спасательная служба.

Напомним, первый в Украине специализированный пляж открыли в Мариуполе в 2012 году.

Источник: 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, пляж, инвалиды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх