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На Донетчине масштабно празднуют День Европы
Празднование Дня Европы собрало тысячи людей в Покровске. Об этом возглавляющий Донецкую областную военно-гражданскую администрацию Павел Жебривский сообщает в Facebook.
Он пишет: «Праздник со слезами на глазах. Буквально. С одной стороны — украинцы отныне могут свободно путешествовать по Европе. С другой — в Покровске и нескольких окрестных городах и поселках нет воды — боевики снова повредили насосную станцию в Ясиноватском районе. Но считаю, что праздник должен состояться — люди на него заслуживают.
Совместными усилиями вопреки попыткам террористов посеять в сердцах уныние, сделаем Донбасс жемчужиной Украины и Европы.
Приятно видеть на улицах Покровская тысячи улыбающихся людей в вышиванках и костюмах народов Европейского Союза. Обещаю: мэры городов и главы районов, которые одели национальные костюмы стран, которые они представляют, поедут к тем странам на стажировку. Кто не одел — пусть ждет следующего Дня Европы)))».
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, праздник, День Европы, Покровск (Красноармейск)
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