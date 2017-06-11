Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК

11.06.2017 21:50

Унаслідок вибуху 125 мм снаряду пошкоджено три житлові будинки.

У неділю, 11 червня, близько 18 години під час обстрілу позицій сил АТО в районі Авдіївки, під вогонь, який вели танки бойовиків також потрапили житлові квартали населеного пункту. Про це повідомила українська сторона СЦКК.

«Унаслідок вибуху 125 мм снаряду пошкоджено три житлові будинки по вулиці Островського. В будівлях вибиті шибки та пробиті дахи. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. В житловому кварталі, який потрапив під обстріл також пошкоджено електричну мережу. На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що подробиці обстрілу уточнюються.

Як повідомлялося, 8 червня у прилеглих селищах та частково в Авдіївці відключили газ через пошкодження обстрілами магістрального газогону «Макіївка-Авдіївка».

Источник: tyzhden.ua