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- У КОСТЯНТИНІВЦІ ЗАТРИМАЛИ КЕРІВНИКА МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ, ЯКИЙ “ДОПОМАГАВ” В ОФОРМЛЕННІ ПАСПОРТІВ ЗА 500 ГРИВЕНЬ11:50
У КОСТЯНТИНІВЦІ ЗАТРИМАЛИ КЕРІВНИКА МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ, ЯКИЙ “ДОПОМАГАВ” В ОФОРМЛЕННІ ПАСПОРТІВ ЗА 500 ГРИВЕНЬ
У Костянтинівці на незаконному переоформленні паспортів, у тому числі мешканцям тимчасово окупованих територій, було викрито керівника одного зі структурних підрозділів міграційної служби.
Про це повідомляє прес-група УСБУ в Донецькій області.
– Правоохоронці встановили, що посадовець вклеював у паспорти фото без присутності власника. Коштувала «послуга» 500 гривень за кожний документ. Паспорти чиновнику привозив посередник, який збирав їх у зацікавлених осіб, – розповіли в СБУ.
Зокрема, на передачі чергової суми від посередника начальника підрозділу затримали оперативники Управління СБУ в Донецькій області. Серед десяти паспортів, вилучених у зловмисника, три належали громадянам з тимчасово контрольованих бойовиками територій.
– СБУ перевіряє інформацію щодо оформлення посадовцем документів на замовлення учасників незаконних збройних формувань терористів, – додають в відомстві.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, Константиновка, миграционная служба, задержание
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