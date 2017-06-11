Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации

11.06.2017 22:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации

В связи с остановкой насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода в Докучаевске объявили режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает интернет-издание «Остров».

Чрезвычайная ситуация введена в городе «МЧС ДНР». Для минимизации последствий чрезвычайной ситуации водоснабжение города осуществляется от водозабора «Майский» ГП «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат». Также организован подвоз воды силами «МЧС ДНР», предприятий и частных лиц.



Теги: Донбасс, Докучаевск, водовод, чрезвычайная ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх