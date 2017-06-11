Восстановлено водоснабжение около 1 млн жителей Донбасса

11.06.2017 12:10

Вчера успешно завершены ремонтно-восстановительные работы на Южно-Донбасском водоводе. Насосная станция снова обеспечивает водой население Донбасса. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона. Благодаря ее запуску переведена на штатный режим работы фильтровальная станция, которая обеспечивает водой почти 600 000 человек. Ранее она работала на резервном источнике водоснабжения, и этого, по мнению специалистов, было крайне недостаточно. Возобновлена подача воды также на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, обслуживающие около 400 000 человек на юге Донецкой области. Получили техническую воду и восстановили производственные мощности крупные предприятия региона, в частности, Авдеевский коксохимический завод и Кураховская ТЭС.

Источник: farwater.net