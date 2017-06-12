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Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
Боевики из Республики Дагестан устроили кровавый разгром боевикам «ДНР»
Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.
«В воинских частях ВС РФ, формируются в районах вдоль границы с Украиной и комплектуются преимущественно военнослужащими кавказской национальности продолжает ухудшаться ситуация во взаимоотношениях среди личного состава на межэтнической (межнациональной) основе», — говорится в сообщении.
Так, в субботу, 10 июня, в результате ножевого ранения военнослужащего из Республики Дагестан начались массовые столкновения между личным составом 150 мотострелковой дивизии Южного ПО.
Чтобы пресечь беспорядки в Новочеркасск прибыли дополнительные подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ. В результате силовых действий значительное количество военнослужащих соединения получили ранения и были госпитализированы.
Источник: Politeka.
Теги: Донбасс, Дагестан, ДНР, АТО
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