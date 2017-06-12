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Як у ветеранів АТО вкрали десятки мільйонів: озвучена схема
Чиновники обікрали ветеранів АТО – «зникли» десятки мільйонів
Подробиці злочинної схеми розкрадання бюджетних коштів, які виділили на реабілітацію ветеранів та учасників антитерористичної операції, повідомили співробітники Служби безпеки України.
За інформацією силовиків, керівники ряду реабілітаційних установ, змовившись з чиновниками, надали акти виконаних робіт, в які внесли недостовірні дані щодо обсягів наданих послуг з психологічної реабілітації учасників АТО.
За висновком експертів, через корупційну оборудку зловмисники привласнили 22,5 мільйона державних гривень.
Правоохоронці вже відкрили справи відразу за кількома статтями – за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Більш того, співробітники спецслужби і прокуратури оголосили про підозру дев’яти керівникам реабілітаційних центрів. При цьому суд обрав для них запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Одночасно з цим СБУ повідомила про злочинній схемі Міністерству соціальної політики, там ініціювали внесення змін до законодавства для врегулювання порядку використання бюджетних коштів, передбачених для соціального захисту учасників АТО.
«Планується, що повноваження по виконанню програми будуть передані до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення», – підкреслюють в СБУ.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, АТО, ветераны, воровство
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