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Пустят ли в Европу жителей Крыма, ДНР и ЛНР
Жители Крыма и временно неподконтрольных территорий Донбасса смогут пользоваться безвизовым режимом при условии наличия биометрического паспорта гражданина Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог-международник Антон Кучухидзе.
“Либерализацией визового режима могут пользоваться только владельцы биометрических паспортов. То есть те, у кого есть биометрический паспорт, выданный в Украине — могут претендовать на краткосрочные поездки в ЕС. Все, что нужно человеку с официальным статусом переселенца — получить заграничный биометрический паспорт гражданина Украины. Каких-то отдельных регуляторных норм для такой категории людей не принималось,” — рассказал он.
Также, А.Кучухидзе заметил, что безвизовый режим не предусматривает возможности для украинцев получать работу в Европе.
“Безвиз предусматривает поездки короткого страхового характера. Речь идет о туристических поездках, посещение форумов, бизнес-встреч. В течение года человек может находиться 90 против 180 дней без визы на той или иной территории. А вот чтобы трудоустроиться в ЕС — существует более длительная процедура оформления документов,” — сказал он.
Эксперт выразил опасение, что украинцы могут “использовать” визовую либерализацию и остаться на территории действия шенгенской зоны незаконно. Это может привести к пересмотру Евросоюзом договора с Украиной о безвизе, сказал он.
“Сегодня нужно опасаться того, что украинцы будут нелегально оставаться в ЕС за счет визовой либерализации: договариваться с работодателем, или идти какими-то другими окольными путями. Это, кстати, может служить определенной угрозой приостановления действия безвиза. Например, если одно из государств ЕС будет обеспокоено количеством нелегальных мигрантов. Поэтому, властям сегодня надо быть очень внимательными, чтобы таких случаев было меньше и граждане, все-таки, правильно пользовались либерализацией,” — сказал он.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, Европа, ДНР, ЛНР, безвизовый режим
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