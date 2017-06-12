Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО.

12.06.2017 10:30

Боевики так называемой "ДНР" обстреляли город Авдеевка Донецкой области из танков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

11 июня, около 18:00 во время обстрела позиций сил украинской армии в районе Авдеевки под огонь, который вели танки боевиков, также попали жилые кварталы города.

"В результате взрыва 125 мм снаряда повреждены три жилых дома по улице Островского. В зданиях выбиты стекла и пробиты крыши. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. В жилом квартале, который попал под обстрел также повреждено электрическую сеть", - добавили в штабе АТО.

Источник: https://www.youtube.com