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В Мариуполе у должников отбирают автомобили
По Левобережному району Мариуполя с января 2017 года были задержаны около 30 автомобилей у лиц, не желающих добровольно исполнять решения судов различных инстанций.
Сообщает Левобережный отдел государственной исполнительной службы Мариуполя.
Из них многие автомобили были приобретены по генеральной доверенности, то есть автотранспорт не был переоформлен новым владельцем в установленном законом порядке. В итоге хозяева были вынуждены осуществлять поиск собственников автотранспорта, либо погашать задолженности за тех лиц, кому официально принадлежит автотранспорт.
Задержание автотранспорта, принадлежащего должнику, - одна из результативных мер, применяемых государственными исполнителями к лицам, не желающим добровольно исполнять решения судов различных инстанций, а также других органов либо должностных лиц, говорят в ОГИС.
Для этого государственный исполнитель направляет в Управление превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области постановление о розыске автотранспорта должника согласно ст. 40 Закона Украины «Об исполнительном производстве», которые вносятся в базу данных «Видеоконтроль - «Рубеж», и транспортные средства ориентированы на розыск.
Патрульная полиция имеет на своих автомобилях установленный «Видеоконтроль-«Рубеж», который ранее находился за пределами города, поэтому граждане, имеющие непогашенные долги, свободно передвигались по городу на своих автомобилях и их крайне редко задерживали. Также работает штраф-площадка, на которую сотрудники патрульной полиции доставляют задержанные транспортные средства.
"Поэтому во избежание каких-либо неприятных ситуаций тем лицам, которые планируют проведение сделок по отношению движимого или недвижимого имущества рекомендуем обращаться в отдел ГИС, нотариальные конторы и Территориальный сервисный центр 1441 Регионального Сервисного центра МВД в Донецкой области для проверки наличия арестов, неоплаченных долгов и штрафов", - предупреждают в ОГИС.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, должник, автомобиль
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