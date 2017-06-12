Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков

12.06.2017 11:15

На нескольких участках фронта отмечается появление специально подготовленных малых пехотных групп оккупантов

Координатор группы “Информационное сопротивление”, нардеп Дмитрий Тымчук сообщил о фиксации на нескольких участках фронта новой тактики оккупантов.

“Сразу на нескольких участках фронта отмечается появление специально подготовленных малых пехотных групп оккупантов, задачей которых является осуществление внезапных обстрелов объектов и позиций ВСУ с нейтральной полосы (разведка и наблюдение практически не осуществляются)”, — пояснил Тымчук.

По словам эксперта, обычно такие группы действуют не только во взаимодействии с огневыми средствами переднего края, но и с привлечением артиллерии и тяжелых минометов из глубины своих боевых порядков.

Источник: https://politeka.net