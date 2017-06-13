АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон

13.06.2017 18:08

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм розповів про резонансний законопроект “Про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей”

Відповідний пост Найєм опублікував у себе на сторінці в Facebook.

Зокрема, він нагадав, що голова РНБО анонсував внесення в парламент цього законопроекту. «В адміністрації президента нарешті визнали необхідність визнання окремих районів ОРДЛО територіями окупованими РФ. Ще напередодні Нового року на найвищому рівні було прямо сказано: “Нам цей закон не потрібен”. Але через півроку, після активного публічного обговорення, ситуація змінилася», – пише нардеп.

За словами народного обранця, раніше він від жодного експерта або чиновника не чув про підготовку такого законопроекту. На його думку, це пов’язано або з тим, що новину сьогодні дали на випередження, або закон – надсекретний.

Найєм вважає, що сама по собі новина хороша, так як згідно із заявою секретаря РНБО, закон повинен передбачити: визнання окупованими деякі регіони Донецької та Луганської областей; внесення зміни в законодавство щодо ведення антитерористичних операцій і нові рамки державної політики щодо звільнення окупованих територій.

Також передбачена нова процедура і механізми залучення ЗСУ поза рамками АТО і без оголошення воєнного стану, а також законодавче врегулювання права президента застосовувати ЗСУ в таких випадках.

Разом з тим, Найєм нагадує, що до кінця поточної сесії залишилися всього два пленарні тижні.

«Анонсований законопроект настільки масштабний, що спроби “протягнути” його через парламент в такі короткі терміни викличуть не тільки питання, але і опір, – упевнений він. – Такі документи, що зачіпають найважливіші і чутливі аспекти національної політики, не можуть розроблятися десь і кимось без інклюзивної обговорення».

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що потрібно переходити до нового формату захисту країни від гібридної агресії РФ.

«Військові дії тривають на сході нашої країни вже три роки і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. У той же час потрібно відзначити, що антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори, а також звільнили значну частину окупованій території України. У той же час, прийшов час перейти до нового формату захисту країни», – заявив Турчинов.

Також повідомлялось, що, щоб хоч якось поповнити ряди терористів, в Росії почали набирати для служби на Донбасі чоловіків з психологічними розладами.

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський ввів на Авдіївці режим надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня. Бойовики позбавив жителів міста газу. За це причини на Донбасі побудують новий газопровід вартістю 59 мільйонів гривень.

При цьому в Донецькій області вкрай складна ситуація і з водопостачанням: без води мешканці 14 міст і 58 селищ або 382 тисяч людей. Зокрема, це торкнулося Волновахи, Селидове, Українська, Гірника, Новоградівці, Покровська, Мірнограда, Родинського, Мар’їнки, Красногоровки, Вугледара і Добропілля.

Джерело: Politeka