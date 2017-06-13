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Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток
В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований во вторник, 13 июня, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает interfax.com.ua с ссылкой на пресс-центр штаба АТО в своей сводке по состоянию на 18:00 вторника.
Как сообщается на странице пресс-центра в соцсети Facebook, с начала суток по состоянию на 18:00 зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков, что свидетельствует об относительном снижении их огневой активности.
На приморском (мариупольском направлении) направлении боевики вновь обстреляли жилой сектор пгт Ольгинка Волновахского района, повреждены три жилых дома по ул.Привокзальной, никто из гражданских не пострадал. Утром боевики обстреляли с использованием 120-мм минометов укрепления ВСУ в районе Чермалыка, также провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия были вблизи Водяного, Талаковки и Павлополя.
На донецком направлении боевики обстреляли из стрелкового оружия разных калибров и противотанковых гранатометов опорные пункты сил АТО в районе пос.Пески и г.Авдеевка. Из крупнокалиберных пулеметов боевики дважды открывали огонь по украинским защитникам у пос.Невельское Ясиноватского района.
На луганском правлении боевики обстреляли оборонные укрепления сил АТО под пгт Новотошковское Попаснянского района с использованием 120-мм и 82-мм минометов.
Под с.Крымское Новоайдарского района незаконные вооруженные формирования открывали огонь из 82-мм минометов и станкового противотанкового гранатомета.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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