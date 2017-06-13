Донецк в огне: новые жертвы и разрушения

13.06.2017 11:40

Оккупированный город сотрясают бои.

Донецк пережил очередной обстрел. По информации местных жителей, под огонь попала ул. Луговская, где погибли два человека.

Также снаряды упали по ул. Жмуры, в результате чего был поврежден жилой дом и здание одного из предприятий.

Источник segodnya.ua