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Архив - Донецкая область

«Л/ДНР» воруют у России деньги

13.06.2017 16:44
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«Л/ДНР» воруют у России деньги

Командованием так называемых «ЛНР» и «ДНР» придумана схема по расхищению денег, выделенных РФ на празднование Дня России 12 июня.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Власти» ОРДЛО отменили проведение крупных торжественных мероприятий, которые планировались на 12 июня ко Дню России, высказывая опасения по поводу непредсказуемого развития ситуации.
Однако для того, чтобы скрыть хищение денег, «местные власти» организовали сбор подписей населения для участия в будущих выборах под видом массовой регистрации на получение гуманитарной помощи.



Теги: Донбасс, деньги, ДНР, ЛНР, воровство
 
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