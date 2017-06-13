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Архив - Донецкая область

Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО

13.06.2017 14:01
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Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО

Ежедневно пляжи Мариуполя посещает от 6 до 8 тысяч человек, а в к выходным это число возрастает до 10 тысяч человек в сутки. Об этом 0629 сообщил начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета Александр Татай.

По его словам, как только температура воздуха в Мариуполе поднимется до 30 градусов Цельсия поток отдыхающих заметно увеличится.

К курортному сезону пляжи Мариуполя готовы - спасатели исследовали дно и продолжают это делать постоянно. Также установили буйки.

Коммунальщики установили скамейки, навесы, фонтанчики с питьевой водой, раздевалки, душевые и биотуалеты. Однако, песок по прежнему требует уборки, да и раздевалки вызывают большие вопросы у отдыхающих.

Мы решили разобраться - можно ли пляжи Мариуполя считать курортом. Подробнее в видеосюжете.

 



Теги: Донбасс, Мариуполь, курорт, курортный сезон, пляжи
 
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