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Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО
Ежедневно пляжи Мариуполя посещает от 6 до 8 тысяч человек, а в к выходным это число возрастает до 10 тысяч человек в сутки. Об этом 0629 сообщил начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета Александр Татай.
По его словам, как только температура воздуха в Мариуполе поднимется до 30 градусов Цельсия поток отдыхающих заметно увеличится.
К курортному сезону пляжи Мариуполя готовы - спасатели исследовали дно и продолжают это делать постоянно. Также установили буйки.
Коммунальщики установили скамейки, навесы, фонтанчики с питьевой водой, раздевалки, душевые и биотуалеты. Однако, песок по прежнему требует уборки, да и раздевалки вызывают большие вопросы у отдыхающих.
Мы решили разобраться - можно ли пляжи Мариуполя считать курортом. Подробнее в видеосюжете.
Теги: Донбасс, Мариуполь, курорт, курортный сезон, пляжи
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